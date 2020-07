Stiri pe aceeasi tema

- Sir Elton John a fost dat in judecata de fosta sa soție, Renate Blauel, dupa ce muzicianul a scris despre mariajul loc in autobiagrofia lui, ‘Me’. Ea cere 3 milioane de lire sterline, potrivit contactmusic.com. Elton, in varsta de 73 de ani, s-a casatorit cu inginerul de sunet Renate Blauel in Sydney,…

- Ionel Ganea (46 de ani) a fost zilele trecute ținta unui atac dur, venit chiar din partea Ioanei, fiica sa. Aceasta ii reproșeaza tatalui sau modul in care a tratat-o pe Dana Iara, fosta soție a „Ganezului”, și scoate la suprafața evenimente delicate petrecute in timpul mariajului incheiat anul trecut. …

- Muzicianul a vorbit in mai multe randuri despre „o vina uriasa si regret" pentru durerea pe care a provocat-o. Nu este clar motivul pentru care a fost deschisa actiunea legala, dar astfel de masuri au de-a face in mod obisnuit cu chestiuni de viata privata ori publicarea de materiale personale. Avocatul…

- Connect-R și Misha au fost casatoriți și au impreuna o fetița. Dupa divorț, cei doi au pastrat o relație stransa de dragul micuței lor, iar acum sunt buni preieteni și se ințeleg de minune. De ziua artistei, fostul soț a surprins-o cu mesaje postate pe contul de Instagram.Cantarețul a postat mai multe…

- Simina pare mai libera ca oricand, de cand relația ei și cu cantarețul Whats'Up s-a incheiat, ba chiar a decis sa se ocupe de o noua afacere, dar nu singura. N-ai sa crezi cine o ajuta pe blondina sa duca la capat sarcinile zilnice.

- Șoc in lumea tenisului! Tenismanul georgian Nikoloz Basilasvili risca intre unu si trei ani de inchisoare sau intre 200 si 400 de ore de munca in folosul comunitatii, potrivit codului penal din țara sa.