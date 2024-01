Stiri pe aceeasi tema

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a scazut cu 0,17% in primele zece luni din 2023, comparativ cu perioada similara a anului trecut. Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a scazut cu…

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a scazut cu 0,17% in primele zece luni din 2023, comparativ cu perioada similara a anului trecut, fiind inregistrate 5.378 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului…

- Alocatiile de stat pentru copii achitate in luna octombrie 2023 au insumat peste 1,057 miliarde de lei, iar suma medie platita a fost de 296,11 lei pe beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), potrivit Agerpres.In octombrie 2023, au beneficiat…

- Suceveanca Elisabet Victoria Pacurari, din Gura Humorului, a obținut recent Premiul de excelența in frumusețe, in cadrul Galei Performantei si Excelenței 2023, eveniment cu o tradiție de 13 ani, care s-a desfașurat la București, la Ambasad"Or Events. A fost o gala in care s-au celebrat ...

- „- Daca vrei sa iți vindeci o boala adu-ți in mintea ta intotdeauna energia vindecarii.- Vi s-a intamplat vreodata sa vindecați vreo boala prin ceea ce spuneți mai devereme- Da, și cea mai rea dintre ele a fost in 2003. Cati ani sunt de atunci? 20. Niciodata nu au trecut 20 de ani fara o recidiva daca…

- Timp de doua zile, politistii de imigrari din municipiul Bucuresti si cei din judetele Botosani, Buzau, Caras Severin, Cluj, Constanta, Dambovita, Gorj, Salaj, Tulcea si Timis au desfasurat mai multe actiuni, pe raza de competenta, scopul fiind reglementarea, prevenirea si combaterea sederii ilegale…

- Comunicat de presa Bucuresti, 30 octombrie 2023 ACTIUNI ALE ACTIUNI ALE POLITISTILOR DE la IMIGRARI IN MAI MULTE JUDETE:PESTE 600 DE CERERI PENTRU PRELUNGIREA DREPTULUI DE SEDERE SI APROXIMATIV 350 DE CERERI PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE ANGAJARE IN MUNCA AU FOST SOLUTIONATE, UN STRAIN A FOST DEPISTAT…

- Educație prin munca! Andreea Banica a avut fiica sa, de 14 ani, angajata la hotelul familiei pe perioada estivala. E mult spus angajat caci legislația europeana prevede ca, chiar daca parinții iși dau acordul, varsta la care poți angaja un minor este de minim 15 ani. In vacanța, Sofia s-a aflat alaturi…