- Joi seara, milionarul a primit si verdictul Tribunalului Dolj: ramane in arest pentru 30 de zile. Femeia care i-a fost sotie si i-a daruit doua fetite excentricului om de afaceri se numeste Silvia Iulia Salagean, care le-a declarat procurorilor ca in perioada 2014 – 2016 a practicat prostitutia in Germania,…

- Dezvaluirile facute de procurorii DIICOT despre Alex Bodi au starnit tot felul de reactii in mediul online. Printre vedetele care au avut ceva de spus in legatura cu asta se numara si Oana Mares. Fosta sotie a lui Augustin Viziru o ataca dur pe Bianca Dragușanu. Iata ce a postat pe pagina sa de Facebook…

- Pe cat de serioase acuzațiile, pe atat de lejera este Bianca Dragușanu atunci cand glumește pe seama presupuselor violențe pe care i le-ar fi aplicat Alex Bodi. Blondina a postat un mesaj online care a ridicat multe semne de intrebare!

- Detalii exclusive din triunghiul amoros format din Bianca Dragușanu, Daria Radionova și Alex Bodi. Dupa ce blonda a publicat imagini și rusoaica, aducandu-i cuvinte grele, se pare ca ieri, la ceas de seara, cele doua au avut parte de cateva conversații incredibile. Iata ce se intampla acum intre cele…

- Fosta soție a lui Daniel Pancu nu poate accepta faptul ca acesta a fugit repede in brațele altei femei și este hotarata sa ii faca acestuia viața un coșmar. Și-au spus adio dupa jumatate de viața impreuna! S-au iubit timp de 22 ani de ani, insa relația lor a fost, intotdeauna, una extrem de dificila,…

- Gestul facut de Bianca Dragușanu la doar cateva ore de la anunțul ca s-a desparțit de Bodi il va enerva la culme pe barbat. Fosta prezentatoare de televiziune l-a umilit pe fostul soț. Bianca Dragușanu, gest șocant dupa desparțirea de Bodi Vestea ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au desparțit nu a…

- Alin Oprea și Larisa, fosta lui soție, sunt in plin divorț. Deși cei doi au incercat sa se separe la notar, desparțirea oficiala va avea loc la tribunal! Cantarețul a facut declarații dureroase despre mariajul cu aceasta.

- Luana Ibacka a fost prima femeie in fața careia Cabral i-a facut promisiuni pentru o viața impreuna. Din pacate, cei doi au ales sa-și spuna adio. Cum a decurs viața blondinei de la desparțirea de vedeta și pana acum? Cat de mult s-a schimbat Luana Ibacka? Fosta partenera a lui Cabral Ibacka se menține…