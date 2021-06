Fosta școală din Gheja va deveni spital Cartierul ludușean Gheja este atestat documentar in anul 1366, sub semnele Gese. Atestarea apare intr-un document emis la 15 mai la Adunarea de la Turda de catre Dionisie, voievod al Transilvaniei și comite de Solnoc, care rezolva revendicarea unei moșteniri, dupa cum scrie Adrian Mihai Olaru in lucrarea sa „Luduș o istorie neterminata", aparuta in … Post-ul Fosta școala din Gheja va deveni spital... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 22 mai 2021, in jurul orei 13,40, pe DN 1, la km 406, in afara localitații Aiud, un barbat de 41 de ani, din localitatea Vama Seaca, județul Alba, in timp ce conducea o autoutilitara, in direcția Teiuș – Turda, a intrat in coliziune cu autoturismul din fața sa, condus de un barbat de 63 de…

- Marti, 18 mai, ora 16.30, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier intre doua autoturisme pe D.J. 182B, in localitatea Catalina. La fața locului polițiștii au identificat doua autoturisme care prezentau avarii. La volanul acestora au fost identificați doi barbați, ambii…

- Incidentul s-a produs luni la oi scoala din Bucuresti, inainte de inceperea cursurilor. Invatatoarea se afla in apropiere in momentul accidentului. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar, elevul a intrat in sala de clasa, iar invațatoarea era in dreptul ușii. In acel moment, dulapul a cazut…

- De miercuri pana vineri, la Cluj-Napoca și la Turda sunt programate doua etape din cadrul Ligii Florilor MOL. Singura partida disputata miercuri a opus CS Minaur și Gloria Bistrița, meci in devans, pentru ca Minaur are de jucat la finele acestei saptamani in Final Four-ul EHF European League. Din același…

- Clipe de coșmar pentru Veronica Stegaru. Mai are puțin și naște dar a fost transportata de urgența la spital. Ce a pațit fosta vedeta de la Acces Direct și cum se simte acum. Ce i-au spus medicii dupa ce i-au facut mai multe analize. Vulpița a ajuns de urgența la spital Au trecut multe luni […] The…

- Pushpika De Silva, castigatoarea celui mai important concurs de frumusete din Sri Lanka, gazduit de teatrul din Colombo, a suferit rani la cap, dupa ce un scandal a izbucnit pe scena, scrie BBC, citat de News.ro . In cadrul ceremoniei de premiere, Carolina Jurie, castigatoarea din 2019 a pus mana pe…

- O fetita de 11 ani din judetul Bistrita-Nasaud este in stare grava, dupa ce a fost agresata la scoala de un elev de 14 ani. Fata a fost lovita ti a cazut pe coridorul scolii, ramanand inconstienta. Victima a fost transferata la Targu Mures cu un elicopter. "Astazi, politistii din cadrul Politiei orasului…

- Așteptam acest moment deja de 2 ani, și iata, ca in sfarșit putem impartași din experiența noastra despre aplicarea de rașini acestor copii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!