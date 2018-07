Stiri pe aceeasi tema

- Azi, in prezența procurorilor din cadrul instituției, Oliver Felix Banila a fost instalat oficial in funcția de procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT). La eveniment a participat Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca urmeaza sa ia o decizie in cazul numirii lui Felix Banila in functia de procuror-sef al DIICOT. "Raspunsul pe care il am o sa-l aflati atunci cand este, fiindca eu trebuie sa iau o decizie in aceasta chestiune, dar asta nu asa pe strada,…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat, astazi, favorabil propunerea Ministerului Justitiei de numire a lui Felix Banila in functia de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, au precizat surse judiciare. ...

- Felix Banila, propunerea Ministerului Justitiei pentru functia de sef al DIICOT, a afirmat marti, in fata Sectiei pentru procurori a CSM, ca activitatea din cadrul Directiei este una de echipa, precizand ca procurorul nu trebuie sa se erijeze intr-un stapan absolut al urmaririi penale. "Am in vedere…

- Felix Banila, candidatul propus de ministrul justiției la conducerea DIICOT, este audiat, marți, de Secția pentru procurori a CSM. Procurorul bacauan Felix Banila a ajuns, marți dimineața, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, unde va fi audiat in cadrul Secției pentru procurori, care va…

- Secția pentru pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit, miercuri, calendarul pentru examinarea propunerii ministrului justitiei de avizare a numirii procurorului Felix Banila in functia sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis luni CSM propunerea de numire a lui Felix Banila in functia de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, transmite Agerpres.ro. In urma desfasurarii procedurii de selectie a procurorilor, in vederea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis luni CSM propunerea de numire a lui Felix Banila in functia de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. "In urma desfasurarii procedurii de selectie a procurorilor, in vederea efectuarii propunerii…