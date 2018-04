Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sefa a statului sud-coreean, Park Guen-hye, a fost condamnata vineri de un tribunal din Seul la 24 de ani de inchisoare pentru rolul ei in scandalul de coruptie care a dus la destituirea sa in ianuarie 2017, transmit agentiile de presa internationale. Park, prima femeie aleasa presedinte…

- Fosta sefa a statului sud-coreean, Park Geun-hye, a fost condamnata vineri de un tribunal din Seul la 24 de ani de inchisoare pentru rolul ei in scandalul de coruptie care a dus la destituirea sa in ianuarie 2017, transmit agentiile de presa internationale, potrivit agerpres.ro. Procurorii…

- Fosta sefa a statului sud-coreean, Park Guen-hye, a fost condamnata vineri de un tribunal din Seul la 24 de ani de inchisoare pentru rolul ei in scandalul de coruptie care a dus la destituirea sa in ianuarie 2017, transmit agentiile de presa internationale. Park, prima femeie aleasa presedinte in Coreea…

- Fosta presedinta sud-coreeana Park Geun-hye a fost gasita vinovata de abuz de putere, coruptie si coercitie de catre un tribunal de la Seul, in procesul de dupa rasunatorul scandal in urma caruia a fost destituita, si a fost condamnata vineri la 24 de ani de inchisoare, relateaza AFP conform News.ro…

- Un tribunal sud-coreean a emis joi un mandat de arestare impotriva fostului presedinte Lee Myung-bak, la cateva zile dupa un interogatoriu maraton condus de procurori pentru acuzatii de coruptie, transmite AFP, citand agentia Yonhap. Lee Myung-bak, in varsta de 76 de ani, presedinte intre…

- Destituirea lui Park, in varsta de 66 de ani, a fost confirmata in martie 2017 de catre cea mai inalta curte de justitie din tara. Ea se afla de aproape un an in detentie provizorie in acest caz, in centrul careia se afla fosta sa confidenta din umbra, "prietena (sa) de 40 de ani" Choi Soon-sil. "Cerem…

- Fosta judecatoare de la Judecatoria Ineu Florita Bolos a fost trimisa in judecata, marti, de catre procurorii DNA Timisoara, fiind acuzata de abuz in serviciu si fals intelectual. Aceasta a fost condamnata in alte doua dosare de coruptie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Parchetul sud-coreean a cerut condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, intr-un caz de coruptie si abuz de putere care a condus la demiterea acesteia, transmit marti dpa, AFP si Reuters, preluand agentia Yonhap. Park, in varsta de 66 de ani, a fost inculpata…