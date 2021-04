Stiri pe aceeasi tema

- Lino Golden a avut o apariție memorabila pe rețelele de socializare. Fostul „protejat” al lui Alex Velea și-a luat toți fanii de pe Instagram prin surprindere, postand o imagine cu cea mai importanta femeie din viața lui: mama sa. Cu acest prilej, faimosul cantareț le-a dezvaluit admiratorilor ca cea…

- Dupa ce s-a desparțit oficial de Andra Ghinea, Lino Golden pare sa iși fi refacut viața amotoasa. Verișoara lui Betty Salam, Bia Stoian, a marturisit pe rețelele de socializare ca ar avea o relație ascunsa cu celebrul artist, dar este hotarata sa faca public totul.

- Dupa ce s-a spus ca Jennifer Lopez și Alex Rodriguez s-au desparțit, iata ca bomba abia acum explodeaza! Cei doi inca formeaza un cuplu, insa relața lor atarna de un fir de ața, dupa cum declara mai mulți apropiați ai vedetelor internaționale.

- Cantareața și actrița, Jennifer Lopez, si fostul jucator de baseball, Alex Rodriguez, au decis sa puna capat relației lor, susține People.com. Cei doi s-au logodit in 2019 și au amanat nunta de doua...

- Kasia Lenhardt, fosta iubita a lui Jerome Boateng (Bayern Munchen), a murit marți, la 25 de ani. Kasia a fost gasita decedata in apartamentul ei luxos din capitala Germaniei. Relația cu Boateng a incetat cu doar o saptamana in urma. Kasia Lenhardt, fosta iubita a lui Jerome Boateng, a murit Conform…

- Cum fac, cum nu fac și ajung din nou in atenția fanilor! Nu, nu s-au certat și nici nu s-au desparțit, insa au șocat cu ultima apariție. Alexandra și Ionuț Bodi, regii Tik Tok-ului de la Acces Direct, parada in rochii de mireasa, in propria locuința. Imagini uluitoare cu faimosul cuplu.

- Jennifer Aniston starnește din nou zvonuri despre faptul ca este impreuna cu fostul ei soț Brad Pitt, dupa ce fanii l-au zarit intr-un selfie. Admiratorii cred ca l-au vazut pe Brad Pitt in fundalul celei mai recente poze pe care Jennifer Aniston a postat-o pe rețelele de socializare. Jennifer Aniston...…

- Toata lumea inca mai șștie scandalul sfarșitului de an dintre Alex Velea, Mario Fresh și Lino Golden, caci zile la rand cei trei s-au ”ințepat” reciproc, astfel ca acum pe cei trei nu ii mai leaga niciun fel de prieteni. Insa, deși s-a pus tacerea peste acest subiect, iata ca acum partenerul Antoniei…