Stiri pe aceeasi tema

- Fosta jurnalista de la Pervii Kanal, Zhanna Agalakova, care a renuntat la postul sau de munca dupa 20 de ani, din cauza razboiului, le-ar transmite rusilor sa opreasca televizoarele și sa se informeze din mai multe surse, scrie BBC . Prezentatoarea de stiri a fost una dintre cele mai cunoscute fete…

- Viața bate filmul! Și imaginația oricarui scriitor prolific! Și toate scenariile plasmuite de minți laborioase! Ziarul german Der Spiegel vorbește intr-un articol despre o posibila relație dintre fiica lui Vladimir Putin, Ekaterina Tikhonova (aceasta și-a schimbat numele de familie in cel al bunicii…

- La toate acuzele cum ca Rusia ar pregati un atac nuclear sau ca Putin plimba geanta nucleara dupa el ca sa sperie lumea, raspunde purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova: „Rusia nu a amenințat niciodata ca va folosi arme nucleare. Dimpotriva, avertizeaza pe toata lumea impotriva…

- Purtatorul de cuvant al președintelui rus, Dmitri Peskov, unul dintre oamenii de baza ai lui Vladimir Putin, a declarat ca Rusia va caștiga in operațiunea speciala impotriva Ucrainei și ca totul va fi bine și cum doresc rușii. „Suntem convinși ca vom caștiga, totul va fi bine și noi vom obține tot ce…

- In urma cu cateva zile, Rusia a testat racheta „Sarmat”, capabila sa transporte 10 sau mai multe focoase nucleare si sa loveasca tinte aflate la mii de mile distanta, in SUA sau Europa. Rusia intentioneaza sa inarmeze pana in toamna o prima unitate militara cu astfel de rachete. Unitatea va avea sediul…

- Intrebat despre folosirea unor arme nucleare in razboiul din Ucraina, Serghei Lavrov a negat acest lucru intr-un interviu acordat marți canalului TV India Today.„In acest stadiu, luam in considerare opțiunea armelor convenționale”, a raspuns Serghei Lavrov.Intrebarea vine in contextul in care la inceputul…

- O intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui sa aiba loc de indata ce pozitiile celor doua parti asupra unor chestiuni esentiale se apropie, a sustinut luni seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, citat de Reuters.Vorbind pentru media sarbe,…

- Ziarista rusa Marina Ovsiannikova, devenita celebra dupa ce a protestat in direct fata de razboiul din Ucraina, la o televiziune a propagandei rusesti ,spune ca intelege perfect drama prin care trec ucrainenii, ea povestind ca se afla la Groznai, in Cecenia, atunci cand atacurile rusilor asupra acestui…