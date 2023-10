Fostă judecătoare din Cluj-Napoca: Justiția a ajuns un sistem piramidal Fosta judecatoare clujeanca, Andrea Chiș, care a ocupat și un post in CSM, atrage atenția asupra unui fapt extrem de alarmant pentru funcționarea societații: justiția din Romania a devenit un sistem piramidal controlat de o mana de oameni. Din aceste motive in presa apar aproape zilnic semnalari de cazuri aproape grotești in care justițiabilii mor cu legea in mana și inculpații sunt spalați pe banda rulanta de faptele pentru care au fost trimiși in judecata. Fosta judecatoare clujeanca Andrea Chiș a facut un raport despre ce s-a intamplat cu legile care guverneaza justiția in ultimii 6 ani. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

