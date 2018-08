In urma cu trei ani, firma Blueberry Ridge, administrata de Emanuela Dana Gavrila, primea de la autoritatile de mediu licenta de explorare a zacamantului de aur din zona localitatii Baia de Aries, judetul Alba. Zona este in asa-numitul Cadrilater de Aur al Romaniei, o suprafata de aproximativ 500 kilomteri patrati, incadrata intre localitatile Sacaramb, Caraci, Zlatna si Baia de Aries.



Activitatile de explorare ale perimetrului detinut de firma Emei Gavrila au identificat posibilitatea obtinerii a 22,4 grame de aur la tona de minereu extras. Un nou program de forari este acum in derulare…