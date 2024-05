OMV Petrom întețește demersurile pentru a cumpăra E.ON Energie, afacere cu peste 3 milioane de clienți Producatorul de țiței și gaze OMV Petrom are intenții certe de a negocia cu grupul german E.ON achiziționarea companiei de furnizare a gazelor și electricitații din Romania, E.ON Energie, care acopera o piața de circa 3,4 milioane de consumatori. OMV Petrom vrea sa incheie un parteneriat cu un consultat și sa accelereze procedurile in procesul de negociere, pentru a recupera din avansul pe care il are Romgaz, principalul competitor, au declarat pentru HotNews.ro surse apropiate participantilor la negocieri. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

