Fost star din Premier League, ARESTAT pentru neplata pensiei alimentare

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care aduce modificari Codului penal in sensul in care savarsirea de catre persoana care are obligatia legala de intretinere, fata de cel indreptatit la intretinere, a neplatii, cu rea-credinta, timp de 3 luni, a pensiei de intretinere stabilite pe cale judecatoreasca…

- Antonio Brown, castigator al Super Bowl-ului, finala Ligii Nationale de fotbal american, in 2020, cu Tampa Bay Buccaneers, a fost arestat pentru ca nu si-a platit pensia alimentara, a anuntat luni departamentul de politie din Fort Lauderdale (Florida), conform EFE, potrivit Agerpres.Wiltrice Jackson,…