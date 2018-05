Stiri pe aceeasi tema

- Marian Godina s-a casatorit cu iubita lui, Lorena, dupa o relație de cațiva ani. Polițistul și-a cerut iubita in casatorie la sfarșitul anului 2016, iar anul trecut a postat pe pagina sa de Facebook o invitație la nunța, confirmand ca in curand va avea loc oficializarea relației. Invitația, care arata…

- Marian Godina s-a casatorit cu iubita lui Lorena Georgiana Dascalu, femeia cu care are o relație de cațiva ani. Celebrul polițist a postat pe pagina sa de Facebook o imagine cu mireasa. Anul trecut, celebrul polițist anunța logodna cu o tanara superba, pe nume Lorena Georgiana Dascalu . Anul acesta,…

- Incepand cu data de 1 aprilie, comisarul-șef Traian Berbeceanu s-a pensionat. Fostul șef al Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia a povestit intr-un interviu ce l-a determinat sa faca acest pas de a se retrage din...

- Polițiștii clujeni au reținut, duminica, un tânar imediat dupa ce a preluat cu colet cu aproximativ 10 kilograme de cannabis, care fusese transportat cu un autocar, din Spania.”La data de 1 aprilie a.c., în urma unei sesizari privind transportarea unui colet ce poate…

- Polițiștii clujeni au reținut, duminica, un tânar imediat dupa ce a preluat cu colet cu aproximativ 10 kilograme de cannabis, care fusese transportat cu un autocar, din Spania.”La data de 1 aprilie a.c., în urma unei sesizari privind transportarea unui colet ce poate…

- Alexander Adamescu, fiul fostului mogul Dan Adamescu, a primit o veste dura din partea Curtii de Apel Bucuresti.Instanta a obligat firmele Unirea Shopping Center, care administreaza magazinul Unirea din centrul Capitalei, și Astra Nova Security, controlate indirect de Alexander Adamescu, sa…

- Judecatoria Alba Iulia a respins o parte din probele propuse de fostul sef al SRI Alba, Ioan Tarnu, in procesul civil in care a fost dat in judecata de fostul comandant al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Alba Iulia, comisarul sef Traian Berbeceanu.

- Judecatoria Alba Iulia a respins, miercuri, o parte din probele propuse de fostul șef al SRI Alba in procesul civil in care a fost dat in judecata de fostul comandant al Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate (BCCO) Alba Iulia, comisarul șef Traian Berbeceanu. Tarnu ar fi dorit ca instanța…