Fost primar din judetul Olt, retinut de DNA. Alaturi de el, retinuti si doi oameni de afaceri DNA a retinut un fost primar din Olt, dar si doi oameni de afaceri, intr un dosar de abuz in serviciu si fals in inscrisuri oficiale. Oficial de la DNA Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Craiova au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 25 mai 2022, a inculpatilor: R.I.R, la data faptelor primar al comunei Vitomiresti, judetul Olt, in sarcina caruia s a retinut comiterea infractiunilor de: abu ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

