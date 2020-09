Stiri pe aceeasi tema

- „Cred ca se impun doua masuri urgente: 1. sa se acorde pensii speciale nu numai in funcție de numarul de mandate, dar și in funcție de numarul de partide in care au activat; 2. sa se instituie un premiu anual consistent - cu bani de la buget, evident - intitulat „Traseistul anului”,…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Dej, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au depistat în flagrant delict un barbat de 36 de ani, din orasul Beclean, care ar fi înselat o femeie din Dej prin metoda ,,Accidentul”.…

- A doua productie a verii la Teatrul Dramatic "Fani Tardini": MARELE PREMIU, de Mimi Branescu, regia: Radu Nichifor Teatrul Dramatic "Fani Tardini" anunta cea de-a doua productie a Stagiunii Estivale 2020. Dupa LISELOTTE IN MAI, de Zsolt Pozsgai, regia: Catalin Vasiliu. Dramaticul galatean invita publicul…

- Astazi, 26 iulie, va avea loc Marea Finala ”Puterea Dragostei”, la Kanal D și deja știm care sunt finaliștii sezonului doi. Marele premiu pus in joc este de 10.000 de euro și toți patru concurenții din finala de-abia așteapta sa vada cine caștiga, sau se știe deja cine va pleca acasa cu banii și partenerul…

- Emotiile si-au spus cuvantul ieri in platoul Mireasa! Dupa patru luni de competitie acerba si de trairi intense, indragitul reality show matrimonial a ajuns la final! Ieri, Andra si Armando au fost desemnati de catre public drept castigatorii acestui sezon si ai marelui premiu in valoare de 40.000 de…

- Edmond Niculușca este caștigatorul marelui premiu in valoare de 12.000 euro oferit de Fundația Alexandrion in cadrul Galei Premiilor Matei Brancoveanu 2020, cu cel mai mare numar de voturi din partea publicului – 16.885 de voturi. Urmatorii clasați, conform votului online al publicului, Raluca Selejan,…

- Andrei Butnariu, galațeanul care a caștigat anul trecut marele premiu la Loto 6 din 49, a murit. Barbatul s-a stins din viața, joi, in urma unui stop cardiac, informeaza postul de radio galațean Pro Lider FM. NEȘANSA. A murit galațeanul care anul trecut, in mai, a caștigat marele premiu la Loto 6 din…

- Exista sau nu un blestem LOTO? Ce se intampla cu caștigatorii? Ultimul, un barbat din Galați care a pus mana pe marele premiu la 6/49 anul trecut, s-a stins din viața. Blestemul LOTO: Caștigatorul LOTO 6/49 de anul trecut din Galați a murit Oamenii s-au convins inca o data ca norocul venit pe partea…