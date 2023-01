Stiri pe aceeasi tema

- Charles McGonigal, fost sef al diviziei de contrainformatii din New York a FBI (Biroul Federal de Investigatii), a fost arestat la sfarsitul saptamanii trecute si este acuzat de incalcarea sanctiunilor impotriva Rusiei si spalare de bani, a anuntat luni procuratura federala din districtul newyorkez…

- Presedintele Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), Viaceslav Volodin, un aliat apropiat al presedintelui Vladimir Putin, a declarat ca livrarile de armament ofensiv catre Kiev care ameninta teritoriile Rusiei vor duce la o catastrofa globala si vor face imposibil de sustinut argumentele…

- Noul ministrul al apararii din Germania, Boris Pistorius, si-a preluat oficial mandatul joi, 19 ianuarie, transmite Dpa și Agerpres. Presedintele Frank-Walter Steinmeier i-a prezentat lui Pistorius certificatul de numire, in timp ce la Berlin continua dezbaterile aprinse pe tema dotarii Ucrainei cu…

- Un oligarh rus a reușit sa sustraga de sub nasul autoritaților croate un superiaht in valoare de 5,4 milioane de dolari aflat pe lista activelor sechestrate ca urmare a sancțiunilor impuse Rusiei.

- Un agent al serviciilor de informatii germane, suspectat ca a transmis informatii Rusiei, a fost arestat miercuri la Berlin, a anuntat joi parchetul federal, transmit France Presse șu The Guardian.

- Directorul unui centru cultural rus in Republica Centrafricana a fost ''grav ranit'' vineri dupa explozia unui pachet-capcana, a anuntat ambasada Rusiei in tara africana aflata in centrul strategiei de crestere a influentei Moscovei in Africa, transmite AFP, conform Agerpres. Fii la curent…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat prin intermediul unui comunicat de presa ca un cuplu casatorit banuit de spionaj in favoarea Rusiei in orașul Odesa de la Marea Neagra a fost arestat, conform Agerpres.

- Controversa evidentiaza influenta Chinei in Asia si sensibilitatile cu privire la criticile deschise la adresa Beijingului. Bloomberg, un fost primar al New York-ului, care a candidat pentru functia de presedinte in 2020, si-a cerut scuze, joi, la Bloomberg New Economy Forum din Singapore, o intalnire…