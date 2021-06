Stiri pe aceeasi tema

- Maria Dolores Cospedal a condus Ministerul Apararii in perioada 2016-2018. In același dosar a fost inculpat și soțul acesteia, Ignacio Lopez del Hierro, a anuntat inaltul tribunal Audienta nationala. Audierea celor doi va avea loc pe 29 și 30 iunie. Potrivit instanței, fosta membra a guvernului a vrut…

- Ministrul israelian al Apararii, Benny Gantz, a declarat ca gruparea palestiniana islamista Hamas (pe numele ei Harakat al-Muqawama al-Islamiyya Hamas) „va regreta” atacurile cu rachete și ca luptele vor dura „mai multe zile”. „Toate bombele noastre au o destinație precisa”, a spus Gantz. Gantz, a declarat…

- Doi fosti premieri spanioli, Mariano Rajoy si Jose Maria Aznar, au negat miercuri existenta unei finantari ilicite a formatiunii din care fac parte, Partidul Popular (PP), in pofida declaratiilor unui fost trezorier, in cadrul acestui proces stanjenitor pentru dreapta politica spaniola, transmite…

- Ministerul Justitiei a selectat o pe doamna procuror Laura Felicia Ceh pentru a ocupa functia de magistrat de legatura in Republica Italiana, postul fiind vacant din anul 2011.Procedura a cuprins concurs de dosare si interviu.Doamna Laura Felicia Ceh are o vechime de peste 24 de ani in functia de procuror.…

