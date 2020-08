Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Culturii, Daniel Breaz, senator de Alba, anunța ca demisioneaza din Partidul Social Democrat, pe pagina de facebook. „Prezentul ma contrazice intr-un mod brutal și mi-a infațișat un PSD slab, incoerent, fara strop de logica in decizii. Este atat de frumos sa știi unde mergi, sa iți…

