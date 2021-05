Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat ca ONG-urile care protestau impotriva construirii de autostrazi in zone protejate nu au mai luat atitudine impotriva impuscarii ursului Arthur de catre un print austriac. "In fata ambasadei Austriei e liniste. Nu e niciun protest.…

- Fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat ca ONG-urile care protestau impotriva construirii de autostrazi in zone protejate nu au mai luat atitudine impotriva impuscarii ursului Arthur de catre un print austriac. "In fata ambasadei Austriei e liniste. Nu e niciun protest.…

- Concentratii de particule de praf saharian in cantitati reduse vor ajunge deasupra Romaniei in urmatoarele zile, in special in zilele de 1 si 2 mai, se arata intr-un comunicat de presa al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). „In perioada 30 aprilie – 3 mai, circulatia aerului, preponderent…

- Aproape o mie de persoane au marșaluit marți seara pe strazile Bucureștiului, pana in fața Palatului Cotroceni, strigand impotriva restricțiilor impuse de autoritați in contextul pandemiei. Pe traseu s-a aflat și deputatul George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR). Manifestanții…

- Copreședintele Partidului Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), Claudiu Tarziu, a anunțat ca liderii coalitiei de guvernare au decis sa suspende activitatea in plen a celor doua Camere ale Parlamentului in ziua de 15 martie, atunci cand se sarbatoreste Ziua Nationala a Ungariei. Parlamentul Romaniei…

- Reprezentanții Garzii de Mediu anunța ca arderea frunzelor și a resturilor provenite din curațenia de primavara afecteaza calitatea aerului. De aceea, din acest an activitatea este interzisa, iar cei care o practica sunt amendați. Persoanele care iși curața gradinile și apoi incendiaza resturile vegetale…

- Ministerul Mediului a anunțat, prin intermediul unui mesaj transmis in baza informațiilor furnizate de ANM, ca in perioada 6 – 9 februarie, circulația aerului, preponderent din sector sudic, favorizeaza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer incarcate cu particule de praf de origine sahariana.…

- Meteorologii avertizeaza ca in weekend praful saharian ajunge in Romania, odata cu patrunderea masei de aer cald din sudul continentului. Transportul de praf saharian va afecta țarile din vestul, sudul, centrul si estul Europei, inclusiv Romania, potrivit observatornews.ro. Fenomenul, care in ultimii…