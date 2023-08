Stiri pe aceeasi tema

- Preturile griului pe pietele internationale au scazut marți pentru a treia zi consecutiv. In acelasi timp, cotatiile petrolului oscileaza. Pretul griului tranzactionat pe bursa de marfuri de la Chicago a inceput saptamina in scadere cu 2%. Exporturile de cereale din Ucraina si Rusia continua, iar acesta…

- Numarul de apeluri privind situatii de sclavie moderna in industria asistentei sociale din Marea Britanie a crescut de peste doua ori in primele trei luni ale acestui an, relateaza marti dpa si BBC, preluate de Agerpres.

- Un turist german care vizita Danemarca la volanul propriei mașini a ramas fara autoturism, care a fost confiscat de poliție dupa ce un radar instalat pe o mașina speciala l-a surprins circuland cu 102 km/h peste limita legala. Identificat in trafic inca in Danemarca la trei zile dupa infracțiune, șoferul…

- Statele Unite doresc ca alte țari sa implice China in limitarea fluxului de droguri sintetice, a declarat joi cel mai inalt oficial al Departamentului de Stat pentru narcotice, in timp ce Washingtonul se plange de lipsa de cooperare din partea Beijingului pentru combaterea comerțului ilegal cu aceste…

- Politia britanica a anuntat marti ca nu va fi declansata o noua ancheta asupra unor eventuale alte incalcari de catre fostul prim-ministru Boris Johnson a restrictiilor sanitare anti-COVID, informeaza AFP.

- Politia din statul american California a confirmat decesul actorului britanic Julian Sands, care disparuse in timpul unei drumetii montane, la inceputul anului, anunța Rador.Ramasitele sale au fost descoperite sambata de o echipa de muncitori, iar analizele ulterioare au confirmat identitatea victimei.…

- Aprobarea de catre Comisia Europeana a cererii de plata numarul 2 din Planul National de Redresare si Rezilienta va consemna si primii bani pe care tara noastra ii va pierde din cauza neindeplinirii unor tinte si jaloane. Este vorba despre o pierdere de 140 milioane euro, din cele 2,8 miliarde euro…

- Unitatea medicala precizeaza ca incidentul s-a intamplat in seara de 1 iunie, iar pacientul fusese internat cu o zi in urma, cu o plaga fronto-parietala dreapta, care a fost suturata in cadrul unitații de primiri urgențe, potrivit Rador. Examenul tomografic a evidențiat și fisurarea cutiei craniene,…