„Categoric, reevaluarea datelor in sistemul de pensii nu este o munca in zadar. Anul trecut am gestionat starea arhivei, din cauza situației precare a acesteia. Doamna ministru Raluca Turcan le controleaza din nou, iar pana nu se va termina evaluarea, nu se poate face o recalculare a pensiilor. Am convingerea ca undeva in sistemul public a exista neseriozitate in gestionarea datelor. Arhivele Casei Naționale de Pensii sunt in puține locuri bine puse la punct. Au am mai fost reglate problemele, dar ele inca au ramas. In mod normal, toate aceste documente ar fi trebui introduse in sistemul digitalizat.…