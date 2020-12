Stiri pe aceeasi tema

- Prin Biroul de presa al Ministerului Apararii, spitalul condus de generalul Florentina Radu susține ca „o infectie asociata actului medical trebuie dovedit ca se datoreaza spitalizarii sau ingrijirilor medico-sanitare ambulatorii”. Practic, Spitalul Militar susține ca barbatul mort cu septicemie, dupa…

- Una dintre bacterii, Acinetobacter, a fost rezistenta la toate antibioticele, cu excepția Colistinului, conform marturiilor personalului medical din spital. In biletul de externare din 6 decembrie, Spitalul Militar Central susține ca barbatul de 49 de ani a ieșit in stare ameliorata, inaintea transferului…

- Bulgaria e decisa sa-și țina deschise stațiunile de schi, deși la nivel european Italia și Germania cer inchidere coordonata a acestor stațiuni montane pana cel puțin dupa sarbatori, pentru a limita creșterea ratei de raspandire a virusului Sars-Cov-2, informeaza Agerpres.Stațiunile montane din Bulgaria,…

- Mai mulți pacienti cu COVID-19 grav bolnavi, dintre care multi conectati la aparate de ventilatie, au fost transferați, marți, cu elicoptere-ambulanța din Belgia in zone invecinate din Germania, dupa ce autoritațile de la Bruxelles au mari probleme generate valul al doilea al pandemiei de coronavirus,…

- Peste 35% din cazurile de COVID-19 din ultima saptamana s-au inregistrat in Capitala și in patru județe - Cluj, Timiș, Iași și Mureș... The post Cele mai multe cazuri de COVID-19, in randul persoanelor cu varsta intre 40-49 de ani, majoritatea in București, Cluj și Timiș appeared first on Renasterea…

- Managerul Institutului ”Matei Bals” din Capitala, Adrian Streinu Cercel, candideaza la alagerile parlamentare din partea PSD, el aflandu-se pe locul al doilea, dupa Gabriela Firea, pe lista pantru Senat, a anunțat liderul PSD Marcel Ciolacu, astazi, intr-o conferința de presa susținuta alaturi de Cercel.…

- Exista și cazuri in care pacienți asimptomatici sau cu simptome ușoare nu dezvolta anticorpi Sistemul Medical MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, anunța un nou set de concluzii ale studiului pe care il desfașoara in parteneriat cu Institutul Național de Boli Infecțioase…