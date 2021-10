Statele Unite ale Americii au pierdut deja batalia pentru inteligenta artificiala cu China, care se indreapta catre dominatie pe plan global. Afirmația aparține fostului director de software al Pentagonului, Nicolas Chaillan, intr-un interviu acordat Financial Times. Nicolas Chaillan, care a demisionat in semn de protest fata de ritmul lent al transformarii tehnologice in armata americana, a subliniat ca esecul de a raspunde in fata acestor progrese ale Chinei plaseaza SUA pe o pozitie de risc. „Nu avem nicio sansa sa concuram cu China in urmatorii 15-20 de ani. Asa stau lucrurile in momentul…