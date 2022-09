Stiri pe aceeasi tema

- Fostul general american David Petraeus (foto) este optimist: crede ca Ucraina va putea recapata controlul asupra Hersonului, in sudul țarii. Totuși, el vede un mare risc și pentru NATO, in „posibilitațile semnificative, neutilizate” ale Rusiei, scrie Die Welt , citat de onet.pl . David Petraeus este…

- Kremlinul a facut publica o inregistrare video cu momentul in care șeful Garzii Naționale a Rusiei il minte pe Putin in fața ca totul decurge conform așteptarilor in Ucraina, relateaza Daily Beast.

- Rusia a interzis investitorilor din asa-numitele tari neprietenoase sa vanda actiuni detinute la proiecte energetice cheie si banci pana la sfarsitul anului, intensificand presiunea in conflictul cu Occidentul legat de sanctiuni, transmite Reuters. Tarile si aliatii occidentali, inclusiv Japonia,…

- Orasul-port Odesa, bombardat de trupele ruse de la inceputul razboiului declansat in Ucraina si o tinta importanta a Moscovei, a devenit un simbol al rezistentei locale si i-a transformat pe politicienii ucraineni pro-rusi in dusmani indarjiti ai Rusiei, relateaza Daily Beast.

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, celebra pentru momentul in care a intrerupt stirile unei televiziuni de stat, prezentand un afis impotriva invaziei din Ucraina, a fost condamnata joi la o amenda pentru noi declaratii antirazboi, relateaza AFP. Un tribunal din Moscova a amendat-o pe Ovsiannikova…

- In timp ce un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski spune ca isi doreste incheierea razboiului pana la iarna, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov anunta ca Moscova are in vizor si alte teritorii din Ucraina in afara de Donbas.

- Ucrainenii se așteapta sa primeasca din Statele Unite rachete cu raza lunga de acțiune, de pana la 300 de kilometri, dupa ce inițial SUA au livrat sisteme HIMARS care au o raza de 80 de kilometri. Este scenariul de care se tem rușii, pentru ca livrarea unui astfel de armament ucrainenilor ar putea duce…

- Razboi in Ucraina, ziua 122. Dupa patru luni de o invazie militara rusa pe scara larga a teritoriului Ucrainei independente, secretarul de stat american Anthony Blinken a declarat ca Federația Rusa a pierdut deja acest razboi. Ultimele forțe ucrainene din Sievierodonetsk au primit ordin sa se retraga.…