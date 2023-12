Fost director CENAFER, demis din funcția de consilier județean PSD, după ce fost trimis în judecată de DNA La doua luni de la trimiterea dosarului in instanța, unui consilier județean PSD din Alba, i s-a cerut demisia din partid. In plus, acesta și-a pierdut și mandatul de ales. Decizia organizației politice vine la scurt timp dupa ce Oțoiu Marcel a fost trimis in judecata de DNA. Anunțul a fost facut de Consiliul Județean Alba in cadrul ședinței din 20 decembrie, cand s-a dispus incetarea mandatului inainte de termen a consilierului județean PSD Marcel Oțoiu. Hotararea a fost adoptata la solicitarea organizației PSD Alba, care a transmis Consiliului Județean ca Oțoiu a demisionat din partid. „Prin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

