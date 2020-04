Fost consilier, chiriaş DE LUX la stat, pentru MAI PUȚIN de 100 de euro pe lună Fost membru CSM, Gheorghe Muscalu este in prezent consilierul ministrului Catalin Predoiu. Muscalu s-a pensionat in 2016, cu 18.000 de lei pe luna, echivalentul a 4.000 de euro. Potrivit sursei citate, acesta ocupa o locuința de serviciu in suprafața de 185 de metri patrați, pentru care platește o chirie de 443 de lei pe luna. In ultima declarație de avere completata in 2019, fostul procuror deține doua case in Campina și Valeni, Dambovița, precum și doua apartamente in Constanța și București. Cel din București a fost moștenit de soție. Consilierul pensionar al ministrului Predoiu este și director… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

