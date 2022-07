Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin nu s-a ferit sa spuna ca fosta Uniune Sovietica e de fapt teritoriul Rusiei istorice, revenind astfel asupra unor declarații pe care le-a mai facut și in care iși dezvaluia ambițiile de a domina teritoriul fostei URSS. El a vorbit despre asta vineri, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg,…

- Ucraina a lasat impresia joi ca ameninta sa atace podul construit de rusi peste Stramtoarea Kerci, care face legatura cu peninsula Crimeea, prin publicarea unor detalii ale acestei constructii, transmite vineri dpa, potrivit Agerpres.

- Ucraina a lasat impresia joi ca ameninta sa atace podul construit peste Strimtoarea Kerci, care face legatura cu peninsula Crimeea, prin publicarea unor detalii ale acestei constructii, transmite vineri dpa, preluata de Agerpres. Serviciile de informatii militare ucrainene au publicat detalii despre…

- Razboiul pornit de Rusia impotriva Ucrainei intra intr-o „faza prelungita”, rusii cautand sa controleze total regiunea Donbas si sa ocupe sudul, a declarat marți ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, relteaza AFP, citata de Agerpres. „Rusia se pregateste sa desfasoare o operatiune militara…

- Forțele ruse trebuie scoase din „intreaga Ucraina”, inclusiv din Crimeea, a declarat miercuri ministrul de externe Liz Truss, iar pentru asta, „Vestul trebuie sa-și sporeasca sprijinul acordat”. Abordarea oficialului britanic a fost salutata joi de fostul comandat suprem adjunct pentru Europa al NATO,…

- Recent, am insoțit o delegație de activiști ai societații civile la Washington pentru a informa membrii Congresului cu privire la brutalitatea continua purtata de Rusia asupra Ucrainei. Dupa ce am vorbit cu Nancy Pelosi, am vazut ca ținea in mana niște margele de rugaciune daruite de un preot ucrainean…

- Viktor Medvedciuk, politician ucrainean pro-rus care era dat ca fiind succesorul lui Zelenski dupa capitularea Ucrainei, a fost arestat. El a fusese acuzat de inalta tradare pentru desfasurarea de afaceri ilicite in peninsula Crimeea anexata de Rusia, dezvaluirea de secrete de stat si activitați in…

- Konstantin Malofeev, un oligarh cu opinii ultraconservatoare apropiat Kremlinului, devine prima persoana pusa sub acuzare in Statele Unite dupa declansarea razboiului la scara larga in Ucraina pentru ocolirea sanctiunilor impuse in legatura cu anexarea peninsulei Crimeea.