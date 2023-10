Fost chestor MAI, prins băut la volan. Polițiștii l-au dat jos cu forța din mașină Un fost angajat MAI a fost depistat baut la volan. A incercat sa fuga, cu polițiștii pe urmele lui. Nici cand a fost oprit, barbatul de 60 de ani nu s-a dovedit mai cooperant. Chestorul MAI a fost vazut de polițiști pe o strada din sectorul 3 al Capitalei. Acolo, agenții i-au facut semn sa opreasca. A oprit timp de 30 de secunde, iar apoi a demarat in tromba. A reușit sa fuga de polițiști preț de cateva minute, pana cand a fost blocat pe Bulevardul Pache Protopopescu. Aici, polițiștii au fost nevoiți sa ii sparga geamul pentru a-l da jos din mașina. Aparatul etilotest a aratat ca șoferul se urcase… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un avocat, care in trecut a fost chestor in MAI, s-a urcat baut la volan. Cand s-a intalnit cu o patrula de politie, in loc sa opreasca, a fugit. Oamenii legii l-au urmarit, au reusit sa-l opreasca si l-au dat jos cu forta din masina pentru ca a refuzat sa coopereze. Fost chestorul MAI a fost vazut…

- Barbat din Calnic, prins sub influența alcoolului, la volan. Ce au mai descoperit polițiștii Un barbat din Calnic este cercetat penal dupa ce a fost oprit in trafic, de catre polițiștii din Sebeș. Conducea o mașina, in timp ce se afla sub influența alcoolului, insa oamenii legii au mai descoperit un…

- Un tanar de 28 de ani, din comuna Iara, a fost oprit de polițiștii clujeni dupa ce a fost depistat ca circula cu viteza foarte mare pe Calea Turzii in Cluj-Napoca. radarul a consemnat viteza de 135 km/h. Dupa ce l-au oprit și l-au verificat, polițiștii au constatat ca in urma testarii au reieșit indicii…

- Un barbat s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus mașina fiind sub influența drogurilor si avand permisul suspendat. El s-a dus astfel sa se programeze pentru obținerea unui nou permis de conducere, scrie Bistrițeanul. Miercuri, in apropierea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere…

- Tanar prins la volan sub influența drogurilor, pe o strada din Alba Iulia. Ce au gasit polițiștii in mașina Un tanar de 26 de ani din comuna Pianu a fost prins la volan sub influența drogurilor, miercuri dimineața, pe o strada din Alba Iulia. Polițiștii au gasit in mașina tanarului un plic și un recipient…

- Au pus in pericol circulația pe drumurile publice. In data de 06 septembrie 2023, in jurul orelor 20:30, polițiștii au oprit in trafic, pe strada Republicii, din municipiul Brad, autoturismul condus de un barbat in varsta de 50 de ani, din județul Ilfov, care a fost testat cu aparatul etilotest,…

- Fiului manelistului Nicolae Guța a fost prins drogat la volan, in noaptea de sambata spre duminica, in Petroșani. Potrivit G4Media, care citeaza surse din poliție, Nicu Guța a fost gasit de oamenii legii intr-o mașina cazuta in șant.

- Un șofer, in varsta 38 de ani, locuitor al orașului Singerei a fost prins beat la volan in plina zi, iar rezultatul testului Drager a aratat o concentrație de 1,45 mg/l vapori de alcool in aerul expirat.