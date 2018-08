Fost agent CIA, căutat pentru puciul eşuat din Muntenegru Autoritatile din Muntenegru au emis joi un mandat international de arestare pe numele unui fost agent CIA suspectat ca a fost implicat intr-o actiune din 2016 considerata de guvernul muntenegrean drept un complot pus la cale de Rusia pentru a impiedica aderarea acestui stat balcanic la Alianta Nord-Atlantica. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Britanicul otravit cu Novichok a fost externat la trei saptamani dupa ce partenera sa, care a murit ulterior, i-a expus pe amandoi gazului neurotoxic cand s-a dat cu substanța dintr-o sticla de parfum gasita intr-un parc, scrie presa internaționala. Charlie Rowley, unul dintre cei doi britanici otraviți…

- Senatorul din Louisiana, Statele Unite, John Neely Kennedy, care a vizitat recent Rusia impreuna cu un grup de 30 de congresmeni americani, a declarat ca de fapt cooperarea cu autoritatile ruse este ca si «cand ai avea de-a face cu mafia», relateaza Associated Press.

- Britanicii sunt chiar "tampiti" daca cred ca Rusia a comis un nou atac cu agent neurotoxic in Anglia in plina desfasurare a Cupei Mondiale de Fotbal, a scris Ambasada Rusiei in Olanda joi pe social media, noteaza Reuters. Ambasada a comentat dupa ce doi britanici au fost gasiti in stare critica…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si partenerul sau de alianta guvernamentala Devlet Bahceli, liderul partidului Miscarea Nationalista (MHP), au convenit sa nu extinda starea de urgenta dupa expirarea actualului termen de trei luni in iulie, a anuntat joi ziarul proguvernamental Sabah,…

- Hotelul din Volvograd la care este cazata echipa Angliei, care va juca luni seara impotriva reprezentantei Tunisiei la Campionatul Mondial, ar fi fost invadat de țanțari arctici. Autoritațile din Rusia ar fi folosit elicoptere pentru a combate aceasta invazie.

- mbasadorii statelor membre NATO l-au informat joi pe omologul lor rus, in cadrul primei reuniuni a Consiliul NATO-Rusia in acest format din 2018, despre un exercitiu de amploare care se va desfasura in Norvegia la sfarsitul acestui an, la care vor lua parte 40.000 de militari, relateaza dpa. Manevrele…

- Autoritațile letone investigheaza posibila utilizare a bancilor locale pentru finanțarea operațiunilor Kremlinului in alte țari. Ancheta a inceput dupa ce Riga a primit o informare din partea serviciilor secrete ale SUA, informeaza Reuters, cu referire la oficiali letoni. Ministrul leton de externe,…

- Justitia rusa a clasificat drept "agent al strainatatii" o organizatie neguvernamentala din Rusia care ofera asistenta medicala bolnavilor de diabet, o clasificare controversata aplicata organizatiilor care beneficiaza de finantare din strainatate si exercita o "activitate politica", relateaza Agerpres.