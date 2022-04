Paleontologi chinezi si canadieni au raportat o noua specie de reptila marina de mari dimensiuni, contemporana dinozaurilor, in sudul Chinei, informeaza Noi.md cu referire la agerpres.ro. Studiul, publicat joi in jurnalul PeerJ, descrie mai multe oase de vertebrata descoperite in calcar, in regiunea autonoma Guangxi Zhuang din sudul Chinei. Cercetatorii de la Universitatea de Geostiinte din