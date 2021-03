Stiri pe aceeasi tema

- Cum i-a scos la tabla Klaus Iohannis pe ministrii USRPLUS, deși aceștia nu-i sint elevi. Este titlul unui editorial postat astazi pe blogul propriu de Ion Cristoiu și in care jurnalistul precizeaza: scopul convocarii de catre Klaus Iohannis a fost cel de a demonstra romanilor ca nu numai PNL, dar și…

- Potrivit surselor Realitatea Plus, șeful statului a facut un apel catre cei prezenți sa acționeze ca o echipa și sa realizeze ca s-a incheiat campania electroala. Mai mult, șeful statului a solicitat sa fie stabilite prioritați pentru fiecare minister, in contexul in care s-a convenit ca planul național…

- Președintele are o intalnire cu premierul și toți miniștrii USR-PLUS. Este vorba despre Catalin Drula - ministrul Transporturilor, Claudiu Nasui - ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Stelian Ion - ministrul Justiției, Cristian Ghinea - ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene,…

- La ora 15.00, președintele are o intalnire cu premierul și toți miniștrii USR-PLUS. Este vorba despre Catalin Drula - ministrul Transporturilor, Claudiu Nasui - ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Stelian Ion - ministrul Justiției, Cristian Ghinea - ministrul Investițiilor și Proiectelor…

- La ora 15.00, președintele are o intalnire cu premierul și toți miniștrii USR-PLUS. Este vorba despre Catalin Drula - ministrul Transporturilor, Claudiu Nasui - ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Stelian Ion - ministrul Justiției, Cristian Ghinea - ministrul Investițiilor și Proiectelor…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, joi, la Palatul Cotroceni, cu premierul si mai multi reprezentanti ai Executivului. La discutii participa prim-ministrul Florin Citu, viceprim-ministrul Dan Barna, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, ministrul Economiei,…

- Președintele Iohannis i-a convocat la Cotroceni pe premierul Cițu și alți miniștri. Președintele Klaus Iohannis va avea o intalnire joi, la ora 15.00, la Palatul Cotroceni, cu premierul Florin Cițu și cațiva dintre membrii Guvernului, anunța Administrația Prezidențiala. La ședința vor participa și viceprim-ministrul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea joi, 7 ianuarie a.c., ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, Viceprim-ministrul Dan Barna, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Catalin Drula, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,…