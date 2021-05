Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au fost salvați in noaptea de duminica spre luni de pompierii din Bistrița, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat intr-un rau. Cei doi au ramas blocați pe mașina și a fost necesara intervenția pompierilor pentru a-i aduce la mal. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, pompierii au…

- Politehnica a pierdut la limita, scor 0-1, jocul din runda a doua a play-off-ului Ligii 2, disputat in fief-ul celor de la U Craiova 1948. Singurul gol al partidei a fost inscris de William Baeten in repriza secunda. Jocul de pe arena “Ion Oblemenco” nu a oferit foarte mult spectacol in prima parte.…

- Accident grav la Manastirea Parva din județul Bistrița-Nasaud, unde un barbat a cazut de la circa 3 metri inalțime. La locul accidentului au intervenit un echipaj SAJ BN și echipajul de terapie intensiva mobila SMURD. Potrivit SAJ Bistrița-Nasaud, a fost solicitat in sprijin elicopterul SMURD de la…

- Din pacate, vineri dimineața a avut loc o tragedie in Bistrița-Nasaud. Un tanar de doar 27 de ani a cazut de pe un bloc de patru etaje. Din informațiile oferite de Inspectoratul de Poliției Județean, acesta era in timpul programului de lucru. Tanarul efectua reparații la sistemul pluvial. Tanarul a…

- Conform realitateasportiva.net , cei doi mai au contract pana in iunie, cu liderul Ligii 1.„Soiledis si Stan pleaca. Atat. In rest, nu am nicio treaba. Ce treaba am eu cu Pantiru? Sper sa isi revina.Nu ma gandesc acum la plecare de jucatori. Singurul lucru este numai campionat si atat. Nu se discuta…

- Avocatul clujean Ciprian Paun a fost salvat de un medic, dupa ce a sarit in apa ca sa iși salveze copilul cazut intr-un rau din localitatea Mița, județul Bistrița-Nasaud.Copilul a cazut in apa, iar Ciprian Paun a sarit rapid sa il scoata, dar a fost dus de valtoare sub gheața. ”Cei care erau cu…

