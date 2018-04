Forţele siriene au intrat în Doumeir după evacuarea rebelilor Fortele de securitate siriene au intrat joi seara in Doumeir dupa evacuarea ultimilor combatanti rebeli din aceasta localitate din apropierea Damascului, potrivit presei de stat, preluata de AFP.



Agentia oficiala SANA a relatat despre "sfarsitul operatiunii de evacuare a teroristilor Jaich al-Islam si a familiilor acestora din orasul Doumeir" si inceperea transferului lor spre regiunea Jarablos, teritoriu rebel din nordul tarii.



Regimul, care califica toti rebelii drept "teroristi", a anuntat marti ca a ajuns la un acord cu Jaich al-Islam in virtutea caruia 1.500 de combatanti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de securitate siriene au intrat joi seara in Doumeir dupa evacuarea ultimilor combatanti rebeli din aceasta localitate din apropierea Damascului, potrivit presei de stat, preluata de AFP si reluata de agerpres. Agentia oficiala SANA a relatat despre "sfarsitul operatiunii de evacuare…

- Un nou acord de evacuare a unor combatanti ai gruparii Jaich al-Islam din orasul Doumeir, in apropiere de Damasc, a fost incheiat marti cu regimul sirian, a informat agentia oficiala siriana Sana, potrivit AFP. Acordul se refera la evacuarea a 'aproape o mie de combatanti' din Doumeir, oras situat…

- Un nou acord de evacuare a unor combatanti ai gruparii Jaich al-Islam din orasul Doumeir, in apropiere de Damasc, a fost incheiat marti cu regimul sirian, a informat agentia oficiala siriana Sana, potrivit AFP. Acordul se refera la evacuarea a 'aproape o mie de combatanti' din Doumeir, oras…

- Fortele guvernamentale siriene au preluat controlul asupra orasului Duma, ultimul punct de rezistenta al rebelilor din Ghouta de Est, au anunțat agentiile de presa din Rusia, citand un oficial militar rus.

- Autoritatile siriene au anuntat duminica incheierea unui acord cu gruparea islamista Jaich al-Islam (Armata Islamului) pentru a instaura pacea in orasul Duma, ultima cetate rebela din Ghouta orientala, regiune invecinata Damascului, informeaza agentiile internationale de presa. Acordul implica evacuarea…

- Fortele regimului Bashar al-Assad au lansat, miercuri, o ofensiva terestra impotriva rebelilor din Ghouta de Est, regiune situata in apropierea Damascului, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Fortele guvernamentale siriene au lansat, incepand de vineri seara, zeci de rachete si atacuri aeriene asupra pozitiilor detinute de rebeli in regiunea Ghouta Orientala, dupa ce un vot in Consiliul de Securitate al ONU privind o incetare a focului in Siria a fost amanat, transmit agentiile internationale…

- Combatanti loiali guvernului sirian au intrat marti in enclava Afrin, regiune din nord-vestul Siriei unde armata turca a lansat in urma cu o luna o ofensiva impotriva unei militii kurde, aparand acum perspectiva unei escaladari mai ample. "Fortele populare au intrat in districtul Afrin", a…