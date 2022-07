Stiri pe aceeasi tema

- Ocupanții ruși mențin presiunea pe forțele ucrainene in timp ce se regrupeaza pentru a incerca noi ofensive in viitorul apropiat, afirma ministerul britanic al apararii in evaluarea de marți dimineața. Ce spun serviciile secrete militare britanice: Trupele rusești continua sa obțina progresiv mici caștiguri…

- Rușii au evacuat in graba Insula Șerpilor, ca urmare a unei operațiuni de succes a trupelor ucrainene, relateaza ministerul ucrainean al apararii, care a difuzat, pe pagina de Twitter, imagini cu atacul asupra inamicului. „Ca urmare a operațiunilor militare ale unitaților noastre de rachete și de artilerie,…

- ACTUALIZARE 12:10 Ministerul rus al Apararii a confirmat in briefingul zilnic ca rușii s-au retras de pe Insula Șerpilor din Marea Neagra, susținand ca este un „gest de bunavoința” pentru a facilita transporturile de cereale. „La 30 iunie 30, ca un gest de bunavoința, forțele armate ale Federației Ruse…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a inspectat trupele rusești, implicate intr-o operațiune militara speciala in Ucraina, informeaza ria.ru. „La posturile de comanda ale unitaților rusești, generalul de armata Serghei Soigu a ascultat rapoartele comandanților cu privire la situația actuala și…

- Fortele armate ale Ucrainei au primit noi sisteme de comunicatii prin satelit Starlink de la fondatorul si CEO-ul SpaceX, Elon Musk, transmite The Guardian. Intr-un tweet de sambata, Ministerul ucrainean al Apararii a anuntat: „Multitaskerul Elon Musk reuseste nu doar sa lucreze la pregatirile pentru…

- Autoritatile ruse din regiunile ocupate Melitopol si Herson au inceput sa elibereze pasapoarte rusesti, a relatat agentia de presa rusa TASS, sambata, pe contul de Telegram, potrivit The Guardian.

- Divizia de informatii a Ministerului ucrainean al Apararii a transmis joi intr-un comunicat de presa ca armata rusa nu mai are unde sa-si depoziteze soldatii ucisi, dupa ce a epuizat spatiul dintr-o morga improvizata din Melitopol, relateaza Insider.

- Forțele de invazie din Mariupol incearca sa ia cu asalt combinatul Azovstal, potrivit informațiilor furnizate atat de armata rusa cat și de forțele de aparare ucrainene. Rușii incearca sa patrunda in Azovstal dupa o noapte de bombardamente intense care au ucis doi civili, au declarat aparatorii ucraineni…