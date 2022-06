Forțele ruse, pe punctul de a ocupa integral regiunea Lugansk, își intensifică ofensiva în Ucraina Armata rusa isi intensifica ofensiva in Ucraina si incearca in prezent sa blocheze orasul Lisiceansk, unul dintre putinele bastioane ale rezistentei ucrainene din regiunea estica Lugansk, dupa ce a preluat controlul asupra orasului vecin Severodonetk, informeaza EFE. Dupa cum a comunicat luni Statul Major al fortelor armate ucrainene, fortele ruse – cu sprijinul artileriei – incearca dinspre sud, din regiunea vecina Donetk, sa blocheze orasul Lisiceansk cu bombardamente nediscriminatorii. „Bombardeaza infrastructura civila si militara din zona Lisiceansk si din vecinatate – Vovceaiarovka, Loskutovka… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

