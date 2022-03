Stiri pe aceeasi tema

- Luptele din Ucraina continua pentru a șasea zi iar marile orașe se afla sub asediul forțelor ruse. Primarul orașului Mariupol, ultimul bastion ucrainian de la Marea Azov, a anunțat ca orașul este complet incercuit iar armata rusa avanseaza din toate direcțiile. Fii la curent cu cele mai noi…

- Papa Francisc a cerut duminica crearea unor coridoare umanitare pentru a ajuta refugiații sa iasa din Ucraina și a spus ca cei care fac razboi nu ar trebui sa se amageasca crezand ca Dumnezeu este de partea lor, transmite Reuters. In timp ce unii dintre cei carora li se adresa, aflați in Piața Sfantul…

- Potrivit informațiilor distribuite pe rețelele de socializare, atacul s-ar fi produs in regiunea Kerson, unde au loc lupte dure intre cele 2 tabere.In ambulanța s-ar fi aflat raniți grav. iar șoferul vehiculului a murit in urma atacului.

- Termenii invazie si declarație de razboi, interzisi in presa rusa Foto: Arhiva. Autoritatea de reglementare a presei din Rusia a ordonat mai multor publicații naționale sa elimine din conținut orice referire la civilii uciși de armata rusa în Ucraina, precum și termenii invazie…

- UPDATE Noi imagini An armed #Russia ‘s vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv. #Ukraine pic.twitter.com/JgbshmBEhN — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) February 25, 2022 Russian subversion group entered Kyiv residential area using Ukrainian military…

- „Unitațile Forțelor Armate ale Ucrainei apara cu fermitate națiunea și au reușit sa opreasca inaintarea inamicului in regiunea Cernihiv. Lupte grele in desfașurare spre Harkov și in zona de operațiuni comune a forțelor, unde inamicul sufera pierderi umane și materiale.Forțele noastre au recaștigat controlul…

- Fortele armate ale SUA au intreprins o "ampla operatiune aeropurtata" langa Deir al-Zor, in estul Siriei, a anuntat luni agentia de presa siriana SANA, noteaza noi.md cu referire la agerpres. Fortele americane au aterizat in orasul Busayra, la est de Deir al-Zor, si "au rapit mai multi civili", adauga…

- Cel putin 13 civili au fost omorati din greseala in India dupa ce membri ai fortelor de securitate au deschis focul asupra unui camion si a unui grup de oameni care protestau impotriva acestui incident, au anuntat duminica oficiali guvernamentali citati de Reuters si AFP. Incidentul s-a produs…