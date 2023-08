Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 9,00 – Comitetul antiterorist rus a anuntat ca instituie alerta antiterorista in Moscova si in regiunea inconjuratoare dupa revolta grupului de mercenari Wagner, a anuntat agentia de stiri rusa Ria, preluata de Reuters. Evgheni Prigojin, liderul grupului paramilitar Wagner, a afirmat sambata…

- Armata rusa a distrus, duminica, un baraj situat pe un rau din regiunea Donețk, in incercarea de a incetini contraofensiva ucraineana, a anunțat Valeri Șerșen, un purtator de cuvant al armatei ucrainene, potrivit Kiev Independent.Rușii ar fi distrus barajul de mici dimensiuni de pe raul Mokri Yali,…

- Anton Gerașcenko, consilierul ministrului de interne al Ucrainei, a distribuit pe Twitter un videoclip cu imagini din satelit cu barajul Kahovka distrus in apropiere de... The post Imagini din satelit cu barajul distrus in regiunea Herson din Ucraina, ocupata in prezent de Rusia appeared first on Special…

- Marele baraj Nova Kakhovka din regiunea ucraineana Herson a fost distrus. Barajul alimenta cu apa peninsula Crimeea și centrala nucleara Zaporojie. Ucraina și Rusia se acuza reciproc de distrugerea barajului, in timp ce oamenii sint indemnați sa se evacueze din calea inundațiilor, transmite unimedia.md.…

- Seful grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, a calificat marti drept "elucubratii" bilanturile privind pierderile ucrainene revendicate de Moscova, care a afirmat ca a respins doua ofensive majore in doua zile, informeaza AFP.

- In Krasnodar, a avut loc o explozie, vineri, 26 mai, a anunțat primarul acestui orașul, Evgheni Naumov. Conform primelor informații, victime nu au fost raportate. Ar fi fost avariate doua cladiri, una cu birouri și alta in care locuiau oamenii. Localnicii spun ca au auzit zgomot de drone la primele…