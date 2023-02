Stiri pe aceeasi tema

- Este pentru a doua oara cand este vazut un balon de spionaj chinez, de data aceasta deasupra Americii Latine, dupa cum a afirmat Pentagonul. Este un nou caz care racește relatiile dintre Washington si Beijing. Șeful diplomatiei americane Antony Blinken și-a amanat in ultima clipa o vizita in China.

- Cel putin sapte civili au fost ucisi in urma unui raid aerian al fortelor birmaneze asupra unui sat din centrul tarii. Localnicii au declarat ca atacul a vizat o cladire in care erau oferite donatii caritabile. In regiune a avut loc o confruntare armata intre luptatori din rezistenta si fortele juntei…

- In zilele acestui week-end, China a desfașurat circa 71 avioane de lupta, din care 60 avioane de vanatoare, in spațiul aerian din jurul Taiwanului, in cadrul unor manevre inițiate, potrivit Ministerului chinez al Apararii, ca raspuns la ”provocarile” și la ”coliziunea” dintre Statele Unite și autoritațile…