Forțe de ordine impresionante vor asigura respectarea ordonanţelor militare de 1 Mai Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, comisar sef de politie Monica Dajbog, a anuntat, joi, ca aproximativ 36.000 de politisti, jandarmi, pompieri, politisti de frontiera, politisti locali si militari vor asigura ordinea publica si respectarea ordonantelor militare de 1 Mai. Pentru incidentele grave sunt pregatite 150 de grupe de interventie, iar echipajele de la sol vor fi ajutate de elicoptere. ”La nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost luate toate masurile pentru a putea asigura o prezenta suplimentara a efectivelor de ordinea publica la nivelul intregii… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, comisar sef de politie Monica Dajbog, a anuntat ca respectarea ordonantelor militare de 1 Mai va fi asigurata de aproximativ 36.000 de politisti, jandarmi, pompieri, politisti de frontiera, politisti locali si militari. Pentru incidentele grave…

- O adevarata armata va fi scoasa in strada, pe autostrazi, in gari și in alte locuri in mod tradițional frecventate, transmit oficialii ministerului Afacerilor Interne. Mesajul Monica Dajbog, purtatoatea de cuvant a instituției, e ferm: la nivelul MAI au fost luate toate masurile pentru a putea asigura…

- "Una dintre principalele misiuni va fi descurajarea persoanelor care intentioneaza sa efectueze deplasari din alte motive decat cele prevazute in ordonantele militare si pot contribui astfel la raspandirea noului coronavirus. In toata tara, vor fi organizate puncte fixe de verificare si patrule mobile…

- Aproximativ 36.000 de politisti, jandarmi, pompieri si politisti de frontiera, sprijiniti de lucratori de la alte structuri operative, precum si de politisti locali si militari au fost mobilizați pentru urmatoarele zile pentru a supraveghea ca restricțiile vor fi respectate de amatorii de ieșiri de…

- In urma violentelor inregistrate in ultima perioada, politia supravegheaza cu forte terestre, dar si cu forte aeriene, respectarea restricțiilor impuse prin ordonanțele militare și totodata menținerea unui climat de siguranța publica in zonele de risc maxim ale judetului Prahova. IJP Prahova ne-a transmis,…

- Ziarul Unirea VIDEO| Desfașurare impresionanta de forțe ale poliției, in județul Alba, pentru respectarea ordonanțelor militare, de Paște In perioada Sarbatorilor Pascale de anul acesta, peste 1.000 de polițiști vor fi la datorie pe raza județului Alba, pentru verificarea modului in care sunt respectate…

- Prefectul Emanuel Soare și col. Gheorghe Lupescu, șeful Inspectoratului de Jandarmi Argeș, s-au deplasat astazi in zona de nord a județului, unde de ieri s-a dispus suplimentarea forțelor de ordine. In comuna Godeni, care a fost inchisa aseara, toate intrarile sunt pazite de polițiști și jandarmi. Echipajele…

- In fiecare zi, aproximativ 70 de polițiști buzoieni, impreuna cu jandarmi, polițiști locali și militari din cadrul M.Ap.N, actioneaza pentru respectarea prevederilor ordonanțelor militare, dar și pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional sub toate formele. Efectivele de ordine și siguranța…