Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, in urma cu puțin timp, ca nu va prelungi starea de urgența dupa data de 15 mai. In schimb, va fi instituita starea de alerta. „Dupa 15 mai putem, in principiu, sa ne mișcam in interiorul localitații. Dar e bine sa nu exageram. Nu va mai fi nevoie sa declaram…

- Deși declarația pe propria raspundere poate fi completata și online, aceasta trebuie neaparat semnata de mana, conform unui nou set de precizari din partea Grupului de Comunicare Strategica (GCS). Formularul declarației pe proprie raspundere trebuie printat sau scris de mana, apoi semnat de mana. Nu…

- Autoritațile incearca sa rezolve problemele semnalate de cetațeni, pe perioada carantinei. Evident, numeni nu și-a facut stoc de topuri de hartie, ca sa completeze declarații pe propria raspundere. Pentru ca nu mai au pe ce sa completeze și sa semenze olograf aceste declarații. Iata ce spun, mai nou,…

- Este cunoscut faptul ca declarația pe propria raspundere trebuie completata de fiecare data cand ieșim din casa, indiferent de distanța la care este situat magazinul sau farmacia. Insa, ce ne facem atunci cand nu gasim produsul la magazinul specificat in declarație. In acest sens, Grupul de Comunicare…

- Pentru a nu stanjeni efectuarea lucrarilor agricole de sezon, dar și comercializarea de catre fermieri și procesatori a produselor agroalimentare, in Ordonanța militara au fost prevazute masuri care trebuie sa fie respectate de catre toate persoanele care participa la astfel de activitați. Pentru a…

- Guvernul Romaniei a anunțat azi ca a modificat modelul declarației pe propria raspundere, care permite cetațenilor sa iasa din casa. In Romania circulația a fost restransa pentru a preveni pandemia de coronavirus, iar oamenii pot ieși din casa doar in anumite cazuri. Atunci cand parasesc domiciliul,…

- In condițiile ordonanței militare de restricționare a deplasarilor pe perioada carantinei, o firma IT romaneasca lanseaza aplicația Carantina.me, ce poate fi folosita gratuit si care va ajuta sa completați online declarația pe propria raspundere pe care trebuie sa o aveți asupra voastra cand ieșiți…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) recomanda utilizatorilor sa foloseasca doar surse oficiale pentru obtinerea declaratiei pe propria raspundere, necesara pentru justificarea prezentei in afara locuintei, potrivit Agerpres. "Echipa CERT-RO a primit in ultimele…