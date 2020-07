Stiri pe aceeasi tema

- Acum se disputa Marele Premiu al Stiriei (o regiune din Austria), a doua cursa de Formula din acest an. Turul 46/71 Britanicul Lewis Hamilton, pilotul lui Mercedes, este lider. Acesta este urmat de Max Verstappen (Red Bull), aflat la 5 secunde in spate și de Valtteri Bottas (Mercedes), aflat la 7,5…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a fost penalizat cu trei locuri pe grila de start cu mai putin de o ora de startul Marelui Premiu al Austriei de la Spielberg, care marcheaza startul sezonului 2020 de Formula 1, transmite AFP. Britanicul, sextuplu campion mondial, va lua startul…

- Sextuplul campion mondial Lewis Hamilton a fost penalizat cu trei locuri pe grila de start a Marelui Premiu al Austriei, prima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, care are loc, duminica, la Spielberg.Hamilton nu a incetinit intr-un sector al pistei in care erau fluturate steagurile…

- Finlandezul Valtteri Bottas si britanicul Lewis Hamilton au impus din nou suprematia echipei Mercedes in calificarile Marelui Premiu al Austriei de Formula 1, acaparand primele doua locuri de pe grila de start a circuitului Red Bull Ring de la Spielberg, gazda de duminica a primei curse a sezonului…

- Mercedes a confirmat din plin statutul de favorita pentru debutul noului sezon competițional al Formulei 1 și a dominat fara emoții calificarile de pe circuitul Red Bull Ring. Valtteri Bottas a stabilit cel mai bun timp in calificari și va pleca din pole position dupa ce a fost cronometrat cu 1:02.939,…

- Sezonul 2020 al Formulei 1 va incepe in luna iulie cu doua curse programate in Austria și una in Ungaria. In mod tradițional, circuitele Red Bull Ring și Hungaroring avantajeaza monopostul Red Bull, motiv pentru care rivalii de la Mercedes au identificat deja o posibila dificultate sa-și pastreze supremația…

- Sezonul 2020 din Formula 1 trebuia sa inceapa in Australia, in luna martie, dar a fost amanat pana in iulie din cauza pandemiei de coronavirus. „Am profitat de aceasta pauza pentru a-mi acorda timp mie insumi”, a dezvaluit Hamilton pe site-ul oficial al echipei Mercedes. „Au fost, insa, si zile in care…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton, actualul campion mondial din Formula 1, a dezvaluit ca s-a gândit la retragere în aceasta perioada de pauza, provocata de pandemia de coronavirus, care a oprit practic întregul sport mondial.Sezonul 2020 din Formula 1 trebuia sa înceapa…