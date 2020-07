Stiri pe aceeasi tema

- Generalul-locotenent (r) Ben Hodges a condus comandamentul forțelor americane in Europa pana in 2017 și este un foarte bun cunoscator al dinamicii din regiunea Marii Negre și al amenințarilor din partea Rusiei. Intr-un interviu pentru Europa Libera, generalul american a vorbit despre importanța strategica…

- Bulgaria așteapta revizuirea de catre UE a listei țarilor ai caror cetațeni inca nu pot veni in țara și așteapta sa fie permisa intrarea in UE a turiștilor din Rusia, Israel, Moldova și Ucraina. Potrivit presei ruse, despre aceasta a declarat ministrul Turismului din Bulgaria, Nikolina Angelkova, transmite…

- Inițiativa pentru Competitivitate (INACO) și Academia de Studii Economice (ASE) au realizat o analiza de impact a propunerii legislative inregistrata la Camera Deputaților cu nr. PL-x 587/2019 pentru modificarea unor acte normative in domeniul reglementarii produselor din tutun. Propunerea a fost…

- Ucraina a inclus Moldova, Rusia, Belarus, Armenia și multe alte state in lista țarilor din zona roșie COVID-13. Cetațenii care sosesc din aceste țari urmeaza sa intre in carantina pentru 14 zile, transmite Noi.md. Astfel, Ministerul Sanatații al Ucrainei a separat țarile lumii in doua zone – una roșie…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Poliția de Frontiera, investigheaza o schema de inmatriculare și vinzare ilegala a autoturismelor. In cadrul dosarului, oamenii legii au stabilit ca in schema infracționala erau implicate mai multe persoane,…

