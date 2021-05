Formă de protest inedită pentru starea drumurilor din Țara Moților: Un cetățean din Sălciua a plantat narcise în gropile de pe DN 75 O forma inedita de protest a avut loc in localitatea Salciua, unde un cetațean a plantat narcise pe DN 75, in gropile formate pe spațiul carosabil, in semn de protest fața de indiferența autoritaților cu privire la starea in care se afla drumurile din Țara Moților. „Florile ca forma de protest – Salciua, județul Alba – DN 75! Mesaj pentru cine trebuie sa auda și sa vada: NU UCIDEȚI FLORILE, NU UCIDEȚI VISELE ȘI SPERANȚELE MOȚILOR! Mandru ca sunt moț, mandru ca sunt roman! Mandru cu toți cei carora va pasa!”, a scris acesta pe pagina personala de socializare. The post Forma de protest inedita… Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

Sursa articol si foto: campeniinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO ȘTIREA TA| Forma de protest inedita la Salciua: Un cetațean a plantat narcise in gropile din carosabil O forma inedita de protest a avut loc in județul Alba, in localitatea Salciua, unde un cetațean a plantat o narcisa pe DN75, intr-o groapa formata pe partea carosabila. „Florile ca forma de protest-Salciua,,…

- Teodor și Ciprian Virciu, tata și fiu din Țara Moților, au facut senzație pe scena emisiunii „Romanii au talent”. Interpretarea lor inedita, cantand fiecare la taragotul celuilalt, i-a cucerit pe jurați. „E prima oara cand vad doi barbați facand schimb de taragot, cumva (…) Cand a inceput cantecul eu…

- Un experiment a scos la iveala cateva trucuri uluitoare la care ai nevoie doar de bicarbonat de sodiu și apa. Ce se intampla daca uzi florile cu aceste amestec? Ce a observat un roman care a facut asta cu plantele sale? Truc impresionant: amesteca bicarbonat de sodiu cu apa și uda florile Exista multe…

- ■ „Este dreptul dumneavoastra sa nu credeti intr-un virus numai pentru ca «nu-l puteti pipai» ca sa strigati «exista!». Dar este si dreptul nostru, al celor care ne luptam zi de zi cu boala, cu neputinta si cu moartea, sa va cerem sa ne lasati sa ne facem treaba!“, a transmis Federatia Sanitas ■ Ziua…

- Ziua Mondiala a Sanatații la Aiud: Un tei cu un mesaj de mulțumire, la radacinile acestuia, pentru cadrele medicale, plantat in curtea Spitalului Municipal Primarul Municipiului Aiud, Oana Badea, a plantat un tei, in curtea Spitalului Municipal Aiud, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații și a transmis…

- Reprezentanții ISU Alba au transmis un mesaj de Ziua Mondiala a Sanatații, tuturor medicilor și cadrelor medicale. ”Suntem alaturi de cadrele medicale din prima linie, jos „palaria” in fața lor! A trecut mai bine de un an de pandemie, timp in care mii de medici și asistenți au fost alaturi neincetat…

- Dupa ce saptamana trecuta v-am facut cunoscuta situația de pe drumul județean ce face legatura dintre Cateasca și Leordeni, se pare ca un alt drum, tot județean se confrunta cu aceeași problema: gropile. Este vorba despre DJ725 -Stoenești. Drumul reprezinta un adevarat pericol pentru locuitorii care…

- La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean ‚‚ Avram Iancu’’ Alba, avem in componenta 3 posturi montane de jandarmi, respectiv Arieșeni, Roșia Montana și Șugag. Acționand in medii greu accesibile, care presupun o anumita pregatire fizica, dar și un echipament adecvat, jandarmii beneficiaza…