- Ford Motor intentioneaza sa suspende sau sa reduca productia la opt dintre fabricile sale din Statele Unite, Mexic si Canada, pe parcursul saptamanii viitoare, din cauza problemelor de aprovizionare cu semiconductori, a declarat vineri un purtator de cuvant pentru Reuters. Schimbarile au fost…

- Schimbarile au fost anuntate la o zi dupa ce producatorul auto din Detroit a avertizat ca o lipsa de cipuri va duce la o scadere a volumului productiei de vehicule in trimestrul actual. Productia la fabricile din Michigan, Chicago si din Cuautitlan, Mexic va fi suspendata. In Kansas City, productia…

- Scolile publice din Chicago, al treilea district scolar ca marime din Statele Unite, au anulat cursurile joi, pentru a doua zi consecutiv, pe fondul refuzului profesorilor de a reveni in salile de clasa. Profesorii cer masuri mai stricte de protectie impotriva COVID-19, desi oficialii orasului insista…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,22 dolari, sau cu 1,5%, la 81,22 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au avansat cu 1,32 dolari, sau cu 1,7%, la 78,31 dolari pe baril. Stocurile de titei din SUA au scazut cu 2,1 milioane de barili,…

- Mai mult de 2.500 de zboruri au fost anulate sambata in Statele Unite. Transportul aerian a ramas foarte afectat in urma vremii nefavorabile din mai multe regiuni ale tarii, dar și a perturbarilor de pe glob din cauza exploziei cazurilor cu noua varianta Omicron, scrie AFP, citata de Agerpres.La inceputul…

- Cresterea preturilor la energie in Europa ii expune pe cei mai mari consumatori de gaze si electricitate din regiune la pierderi semnificative, fortandu-i pe gigantii industriali sa reduca productia, transmite Bloomberg.

- In noiembrie 2021 au fost produse in Romania un numar de 46.773 autoturisme. Dintre acestea 25.880 unitați au fost produse in uzina Dacia de la Mioveni și 20.893 unitați au fost produse de uzina Ford de la Craiova, arata datele ACAROM. La Ford producția a fost de peste patru ori mai mica in octombrie,…

- Un congresman american a postat sambata o fotografie de Craciun in care apar el si probabil familia sa, zambind si pozand cu o varietate de arme, la doar cateva zile dupa ce patru adolescenti au fost ucisi prin impuscare la un liceu din Michigan, relateaza Reuters. „Craciun fericit! ps. Mos Craciun,…