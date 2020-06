Ford mai ține în șomaj tehnic circa 1.600 de angajați. Cum se vinde Ford Puma în Europa Cererea de mașini noi in Europa nu a revenit la nivelul dinainte de pandemie. Astfel ca uzina Ford din Craiova nu lucreaza la intreaga capacitate. Deși s-a incheiat starea de urgența de o luna, Ford nu a rechemat toți angajații la munca. Planurile companiei de reintregire a producției depind de cererea de pe piața. In data de 4 mai, Ford a reluat activitatea in uzina din Craiova, intr-un singur schimb. Pe masura ce cererea de mașini in Europa a mai crescut, fabrica auto din Craiova a introdus cel de-al doilea schimb de lucru. Acest lucru s-a intamplat de pe 18 mai. La data respectiva revenisera… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

