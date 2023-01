Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de masini electrice Tesla a redus preturile la autovehiculele electrice cu cea mai mare vanzare, din Statele Unite si Germania, in cadrul unei prelungiri a politicii sale de "discount agresiv". Anuntul are loc dupa ce Tesla a nu s-a ridicat la nivelul prognozelor Wall Street privind…

- Cine este liderul „Hell's Angels” Romania, care a fost arestat de polițiștii CapitaleiMarius Lazar a fost prins de polițiștii Capitalei in locuința lui din orașul Voluntari, Ilfov, unde locuia alaturi de soție. Deși Curtea de Apel a emis pe 15 decembrie un mandat de arestare preventiva pe numele sau,…

- Cine este liderul „Hell's Angels” Romania, care a fost arestat de polițiștii CapitaleiMarius Lazar a fost prins de polițiștii Capitalei in locuința lui din orașul Voluntari, Ilfov, unde locuia alaturi de soție. Deși Curtea de Apel a emis pe 15 decembrie un mandat de arestare preventiva pe numele sau,…

- Furtuna masiva din Statele Unite a dus la moartea a cel puțin 37 de oameni, in timp ce alte sute de mii au ramas fara curent electric din cauza ninsorilor abundente și a rafalelor de vant. „Cea mai devastatoare furtuna din istorie”, a declarat guvernatorului statului New York, Kathy Hochul, pentru CNN.…

- Clienții din Statele Unite ale Americii au primit deja noul Lucid Air Dream Edition, așa ca acum a venit randul europenilor. Producatorul anunța startul livrarilor in Germania și Olanda. In aceste țari, modelul cu zero emisii Lucid Air Dream Edition este disponibil in doua versiuni: Range și Performance.…

- Peste 170 de oameni au ramas blocati pe aeroportul din Timisoara. Cursa aeriana care trebuia sa-i duca in Germania nu a mai ajuns in Romania deoarece nu a putut decola din Marea Britanie. Un numar de 20 de zboruri catre si din Romania au fost anulate de operatorul aerian Wizz Air in urma conditiilor…

- Un cuvant des intalnit in limbajul public de pretutindeni este „haos”. Haotica este politica din Germania, din Ungaria, din Marea Britanie, dar si din Statele Unite ale Americii. Germanii nu sunt multumiti de modul cum guverneaza cancelarul Scholz. Marea Britanie ia in calcul interventia armatei in…