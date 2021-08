Stiri pe aceeasi tema

- Ford continua sa promoveze intens noul Explorer pe piața din Europa, chiar și la un an de la debutul mașinii pe piața. Cea mai noua „cascadorie" a avut loc in Europa și s-a desfașurat chiar in varful celui mai inalt turn de cațarare din lume. Acesta a fost inaugurat in vara acestui an in Lillesand,…

- Grupul italian de moda Prada a obtinut venituri peste asteptari in primul semestru al acestui an si anticipeaza ca vanzarile vor creste in a doua jumatate a anului, continuand redresarea din criza provocata de Covid-19, transmite Reuters. Compania din Milano, care este listata si la Hong Kong,…

- Inmatricularile de autoturisme in Europa au crescut puternic in luna mai, pentru a treia luna consecutiv, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), in conditiile in care vanzarile de automobile pe continent au continuat sa isi revina dupa nivelul extrem…

- Piața europeana a drogurilor se dovedește rezistenta la perturbarea COVID-19 09.06.2021, LISABONA – Agenția UE pentru droguri (OEDT) publica Raportul european privind drogurile 2021:Tendințe și evoluții, cea mai recenta analiza anuala a situației drogurilor in Europa (1). Pe baza datelor din 29 de țari…

- Agenția UE pentru droguri (OEDT) a publicat miercuri la Lisabona Raportul european privind drogurile 2021: Tendințe și evoluții, cea mai recenta analiza anuala a situației drogurilor in Europa. Pe baza datelor din 29 de țari (27 de state din Uniunea Europeana, Turcia și Norvegia), raportul ofera noi…

- Agenția UE pentru droguri (OEDT) a publicat la LISABONA Raportul european privind drogurile 2021: Tendințe și evoluții, cea mai recenta analiza anuala a situației drogurilor in Europa. Pe baza datelor din 29 de țari (= 27 de state din Uniunea Europeana, Turcia și Norvegia), raportul ofera noi perspective…

- Austria va inceta sa mai utilizeze vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca, evocand probleme cauzate de intarzieri ale livrarilor si reputatia proasta a acestui ser, dupa decizii similare adoptate de Danemarca si Norvegia, care si-au justificat alegerile prin riscurile rare – dar grave…

- “Nordis Group, cel mai mare dezvoltator de ansambluri hoteliere si rezidentiale de lux din Romania, anunta avansarea lucrarilor in timp record pentru Nordis Mamaia. Proiectul de lux are cea mai rapida dezvoltare de pe litoral si este rezultatul unei investitii de peste 100 de milioane de euro. Sute…