Ford a dezvăluit, în SUA, pick-up-ul electric F-150 Lightning Ford a dezvaluit mult așteptata varianta complet electrica a pick-up-ului F-150 din SUA. Numit F-150 Lightning, urmeaza sa fie lansat in primavara anului 2022, cu doua opțiuni de baterie pentru o autonomie de aproximativ 370 și, respectiv, 480 de kilometri. Pickup-ul va fi vandut prin intermediul a peste 2.300 de dealeri Ford cu certificare EV din SUA. Prețurile pentru F-150 Lightning incep de la o surpriza scazuta de 39 974 dolari inainte de subvenții. Intrucat Ford nu a atins inca limita pentru vanzarile de mașini electrice in SUA, vehiculele marcii inca se califica pentru creditul fiscal de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

