- Ministerul Dezvoltarii finanțeaza 101 noi investiții, in 68 de localitați din Romania, prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) Proiectele, in valoare totala de 696.571.757,75 de lei, au fost depuse in cadrul celei de-a doua runde de atragere de fonduri pe componentele Valul Renovarii…

- Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, a mai semnat 180 de noi contracte de finanțare, depuse in cadrul primului apel de proiecte pentru componenta C10 – Fondul Local din Planul Național de Redresare și Reziliența. Contractele au fost incheiate intre autoritațile publice locale…

- Contractele au fost incheiate intre autoritatile publice locale din 54 de unitati administrativ-teritoriale si Ministerul Dezvoltarii si au o valoare totala de 1.073.935.370,33 de lei, arata comunicatul de presa al MDLPA. Astfel, prin Valul Renovarii, au fost semnate 25 de contracte, in valoare totala…

- Ministerul Dezvoltarii finanteaza 341 de noi investitii, in 238 de localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR ndash; anunta ministrul dezvoltarii, Cseke Attila."Astazi, putem anunta ca, pentru Valul Renovarii, am incheiat deja selectarea proiectelor depuse in cadrul…

- Contractele incheiate intre autoritați publice locale din 30 de județe și Ministerul Dezvoltarii vizeaza realizarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și planificarea urbana, iar valoarea totala a acestora este de 58.967.245,34 lei. ”Planurile urbanistice, planurile pentru amenajarea teritoriului…

- Ministerul Dezvoltarii finanteaza 503 noi investitii, in 358 de localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR ndash; anunta ministrul dezvoltarii, Cseke Attila.Lista proiectelor finantate, in valoare totala de 2.095.503.540,46 lei, a fost publicata pe site ul www.mdlpa.ro.…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a aprobat integral proiectele depuse de municipalitatea morenara pe Componenta 5 – Valul Renovarii, Axa 1- Schema de granturi pentru eficiența energetica și reziliența in cladiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetica…

- Ministerul Dezvoltarii a aprobat finanțarea a peste 1700 de proiecte PNRR in valoare totala de 6.099.907.775 de lei. Proiectele au fost depuse in cadrul primei runde de atragere de fonduri pe componentele Valul Renovarii și Fondul Local din PNRR. Majoritatea proiectelor aprobate pentru primariile din…