Fondurile atrase de companii prin listarea la Londra au scăzut cu peste 90% în acest an, din cauza incertitudinilor economice Analistii au spus ca piata a incetinit din cauza previziunilor slabe de crestere economica, a ratelor dobanzilor in crestere si a precautiei cu privire la performantele firmelor britanice. Pana in prezent, 40 de firme s-au listat pe pietele de investitii principale si alternative ale Bursei de Valori din Londra, potrivit datelor publicate miercuri de KPMG. Numarul firmelor este in scadere fata de 123 de anul trecut, dar in crestere de la 38 in 2020. Fondurile totale atrase au scazut de la 14,3 miliarde de lire sterline (17,7 miliarde de dolari) la 1 miliard de lire sterline, arata cercetarea.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

